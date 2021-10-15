Китай отправил в космос самую длительную в своей истории миссию

Управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA) в пятницу, 15 октября, сообщило, что Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-13» стартовал к создаваемой национальной орбитальной космической станции.

Экипаж корабля состоит из трех тайконавтов, среди которых одна женщина. В составе экспедиции принимают участие: командир корабля Чжай Чжиган, женщина-тайконавт Ван Япин и тайконавт Е Гуанфу. На орбите экипаж планирует работать шесть месяцев. Это будет самый длительный в истории КНР космический полет.

Ракета-носитель «Чанчжэн-2F» («Великий поход-2Ф») с пилотируемым кораблем «Шэньчжоу-13» отправилась со стартовой площадки на космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая в субботу в 00:23 по пекинскому времени (в пятницу в 19:23 по Москве).

На данный момент «Шэньчжоу-13» уже вышел на орбиту, теперь он в автоматическом режиме проведет сближение и стыковку с основным модулем «Тяньхэ» китайской космической станции и образует орбитальный комплекс с ним и грузовыми кораблями «Тяньчжоу-2» и «Тяньчжоу-3». Причаливание к модулю запланировано через восемь часов с момента старта.

В Китае это уже 20-й полет корабля с тайконавтами с начала реализации программы пилотируемых полетов в космос, а также вторая пилотируемая миссия к строящейся орбитальной станции.

Во время пребывания на орбите тайконавты совершат два-три выхода в открытый космос, а также также проведут ряд научных исследований.

Создание полноценной орбитальной станции должно завершиться в 2022 году. К базовому модулю планируется еще семь запусков. В частности, к нему предполагается пристыковать два лабораторных модуля – «Вэньтянь» и «Мэньтянь». Кроме того, в ближайшее время на станцию планируется отправить два грузовых корабля и три пилотируемых – с экипажем.

Станция «Тяньгун» будет находиться на высоте 400 км, после завершения строительства ее общий вес составит около 90 тонн. Она будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа и до шести при смене экипажей. Срок эксплуатации «Тяньгун» составляет около 10 лет.

Также планируется, что в качестве составной части станции на орбиту будет выведен автономный модуль «Сюньтянь» с оптическим телескопом, диаметр зеркала которого составляет два метра. Он будет маневрировать на орбите с помощью своей двигательной установки и время от времени пристыковываться к станции для дозаправки и обслуживания.

Пекин, Иван Бабурин

Пекин. Другие новости 15.10.21

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