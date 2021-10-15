США запускают зонд Lucy для изучения Троянских астероидов вблизи Юпитера

Космический аппарат Lucy в субботу, 16 октября, стартует с космодрома на мысе Канаверал. Зонд отправляется с миссией по изучению Троянских астероидов возле Юпитера. Lucy поможет раскрыть тайны происхождения Солнечной системы, – сообщает сообщает Associated press со ссылкой на НАСА.

Ракета-носитель Atlas V компании United Launch Alliance стартует с площадки SLC-41 космодрома на мысе Канаверал во Флориде во временное окно с 05:34 до 06:49 по времени Восточного побережья США (с 12:34 до 13:49 мск.).

Как полагают ученые, Троянские астероиды, движущиеся вокруг Солнца по той же орбите, что и Юпитер, представляют собой остатки (окаменелости) первозданного протопланетного материала, из которого формировалась Солнечная система.

Космический аппарат весом 1,5 тонны будет изучать две крупные группы Троянских астероидов, которые могут дать данные о начальном периоде формирования и эволюции планет Солнечной системы.

Как сказал научный сотрудник проекта Lucy в NASA Том Стэтлер: «Это уникальная возможность для открытий, поскольку мы будем исследовать далекое прошлое нашей Солнечной системы».

Астероиды находятся в первозданном состоянии с начала формирования Солнечной системы 4,5 млрд. лет назад. Lucy совершит серию пролетов на максимально близком расстоянии к астероидам в целях изучения геологии, химии и физики этих тел Солнечной системы.

Зонд Lucy покроет расстояние в 6.3 млрд. км, его миссия продлится 12 лет. Космический аппарат будет проводить исследования лишь во время сближений с астероидами. Вся его научная нагрузка состоит из средств дистанционных наблюдений. Никаких спускаемых модулей и заборов грунта не предполагается. Научные инструменты зонда позволят получить детальные снимки поверхности астероидов, определить их массу, свойства и состав поверхностного слоя, включая наличие водяного льда и органических веществ.

Первый пролет аппарата мимо Троянского астероида вблизи Юпитера ожидается 20 апреля 2025 года, а в 2033 году последний. Всего зонд изучит восемь астероидов.

Стоимость миссии оценивается $ 981 млн., – сообщает Интерфакс.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 15.10.21

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