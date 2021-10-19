Испанские рыбаки поймали гигантскую рыбу-луну весом более двух тонн

В Испании у побережья Сеуты рыбаки проделали невероятную работу: их сети поймали гигантский образец рыбы-луны, напоминающей летающую тарелку. Длина рыбы составляла почти три метра, а ширина – 3,2 метра. Рыбаки пытались взвесить, но их весы работали только до одной тонны, тогда как пойманный образец весил значительно больше.

Эксперты морской биологической станции Севильского университета исследовали рыбу-луну и взяли образцы ДНК. Затем они отпустили ее обратно в море. «Это был исключительный образец, он мог весить две тонны. Похожая рыба, пойманная в Японии, была размером 2,7 метра и весила 2,3 тонны», – вспоминает Энрике Остале из Сеутской научной станции. Предыдущая гигантская рыба внесена в книгу рекордов Гиннеса.

Этот улов был сделан в 1996 году у берегов Японии, напоминает испанское радио Cadena SER. Видимо, испанские рыбаки данный рекорд перекроют.

Сеута, Елена Васильева

Сеута. Другие новости 19.10.21

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