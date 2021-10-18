В Израиле обнаружен 900-летний меч крестоносца

Житель Израиля Атлита Шломо Кацин ходе погружения у побережья Кармеля в Средиземном море обнаружил старинные артефакты, среди которых оказался меч, которому около 900 лет, – сообщает израильское издание newsru.co.il.

Длина лезвия меча составляет почти метр, а рукоятки -30 сантиметров. Найдены древние каменные якоря и якоря более позднего периода, изготовленные из металла, а также множество черепков. Меч был передан государству, а Кацин получил почетную грамоту.

Инспектор отдела Управления по борьбе с хищениями Нир Дистельфельд говорит, что меч – очень редкая находка.

«Меч превосходно сохранился. Скорее всего, он принадлежал рыцарю-крестоносцу. Меч был покрыт налетом, насколько можно судить, он изготовлен из железа. Удивительно, как легко такой предмет перемещает тебя в другую эпоху – рыцарей, доспехов и мечей» – сообщил г-н Дистельфельд.

Глава отдела морской археологии Коби Шарвит отмечает, что на побережье Кармеля есть множество лагун, где в прежние века могли укрыться от непогоды корабли. На их берегу возникли такие города как Дор и Атлит, ставшие центрами морской торговли. О богатом прошлом побережья рассказывают и археологические памятники.

Тель-Авив, Иван Бабурин

Тель-Авив. Другие новости 16.10.21

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