Ученые назвали особенности внешности лжецов

Международная группа в ходе эксперимента попыталась определить общие черты лица лжецов. Исследование проводилось среди деловых мужчин, – пишет журнал Frontiers in Psychology.

Международную команду ученых во главе со специалистами из Королевского колледжа Лондона интересовало, есть ли биологические маркеры, которые позволят вычислить лжеца. В деловой среде, где важна стратегическая коммуникация, основную долю участников составляют мужчины, поэтому ученые сосредоточились именно на них.

В ходе эксперимента 168 представителей сильного пола были разделены на пары, которые вели беседу о финансах. Во время тестов один из добровольцев мог обмануть партнера о количестве денег, а мог сказать правду, но при этом потерять сбережения. В результате эксперты назвали три признака во внешности представителей сильной половины человечества, по которым можно распознать ложь.

Например, мужчины с более мужественными, широкими лицами больше склонны ко лжи, а те, у кого безымянный палец длиннее указательного, хотя и чаще говорят правду, делают это не из благих побуждений, а ради собственной выгоды. Исследователи связывают этот эффект с высоким воздействием андрогенов во время внутриутробного развития, однако неясно, влияют ли они на склонность ко лжи напрямую, или же дело в жизненном опыте, который получают более маскулинные мужчины.

Лондон, Иван Бабурин

Лондон. Другие новости 20.10.21

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