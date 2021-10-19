Перенесена совместная миссия НАСА и Space X

На сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) во вторник,19 октября, появилось сообщение, что совместная миссия НАСА и Space X на Международную космическую станцию (МКС) перенесена с 30 на 31 октября.

Также на сайте НАСА сообщается, что «НАСА и SpaceX в настоящее время ориентируются на 2:21 утра по восточному времени в воскресенье, 31 октября, для запуска экипажа Crew3 на МКС, чтобы предоставить дополнительное время на подготовку космической техники. Время и дата запуска резервной группы – 1:10 утра среды, 3 ноября».

Командир миссии Том Маршберн, астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер и астронавты-дебютанты Раджа Чари и Кайла Баррон, отправятся к МСК в космическом корабле SpaceX Dragon Endurance на ракете-носителе Falcon 9 со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди агентства во Флориде. Экипаж Crew3 проведет длительную научную миссию на борту орбитальной лаборатории.

Возвращение экипажа Crew2 с астронавтами НАСА Шейном Кимброу и Меган Макартур, астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хошиде и астронавтом ЕКА Томасом Песке запланировано на начало ноября с приводнением Dragon Endeavour в одной из семи зспециальных он у побережья Флориды.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 19.10.21

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