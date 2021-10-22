НАСА отправит миссию Artemis1на Луну в феврале 2022 года

НАСА в пятницу, 22 октября, объявило, что в феврале 2022 года запланирован старт миссии Artemis 1 – программы «возвращения Америки на Луну», – сообщает Le Figaro.

«Миссия Artemis должна позволить Соединенным Штатам вернуть людей на Луну, а также отправить к спутнику Земли первую женщину», – сообщили в НАСА.

«Окно для старта открывается с 12 до 27 февраля. При необходимости, например, если техника не будет готова вовремя, другие окна запуска запланированы с 12 по 27 марта или 8 по 23 апреля», – заявил на пресс-конференции руководитель миссии Artemis Майк Сарафин.

Первый испытательный полет будет выполнен без астронавтов на борту. Новая ракета-носитель «SLS», должна будет направить капсулу Orion к Луне, после чего та должна будет вернуться на Землю.

Майк Сарафин также рассказал, что у Artemis 1 есть несколько целей. Нужно будет показать способность Ориона вернуться с орбиты Луны, работать в глубоком космосе, а также успешно восстановить корабль после приземления.

Вторая миссия Artemis должна состояться в 2023 году уже с астронавтами на борту. Однако «прилунения» на тот раз не произойдет. Только с Artemis 3, запланированной на 2024 год, астронавты смогут ступить на лунный грунт.

Ракета «SLS» высотой почти 100 метров с капсулой Орион была полностью собрана в среду, 20 октября, в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал, Флорида.

«В начале января следующего года ракету-носитель доставят на полигон для генеральных испытаний. Баки будут заполнены топливом, и будет выполнен «ложный» обратный отсчет. После этого будет объявлена ​​точная дата старта», – рассказал Майк Сарафин.

Вашингтон, Иван Бабурин

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