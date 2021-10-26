Ученые на Камчатке обнаружили более 150 древних артефактов

Более 150 ценных артефактов в Елизовском районе на Камчатке удалось найти сотрудникам Института археологии РАН, обнаружившим стоянку древних людей, – сообщает Vostok Media.
Возраст стоянки, предположительно насчитывает около двух тысяч лет, а обнаруженный культурный слой относится к тарьинской археологической культуре. Ее носителями считают коренных жителей Камчатки – древних ительменов.
На стоянке древних людей обнаружены кальцированные кости животных, орудия труда из базальта, обсидиана и халцедона, наконечники стрел, ножи, тесла и скребки, а также отходы каменного производства.
Всего на территории Камчатского края находятся 712 выявленных объектов археологического наследия, подлежащих охране государства. В основном это стоянки древних людей эпохи палеолита и неолита.
Москва, Иван Бабурин
Москва. Другие новости 26.10.21
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