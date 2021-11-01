Полет на Луну сымитирует международный экипаж из шести человек

В Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН рассказали, что в экипаж по имитации 240-суточного полета на Луну SIRIUS-21» вошли шесть человек: трое россиян, двое американцев и гражданин ОАЭ, – сообщает издание «Взгляд».

Экипажу предстоит в имитаторе космического корабля прожить вместе 240 суток (8 месяцев). В наземном испытательном комплексе в Москве «космонавты» смоделируют полет, высадку на Луну и деятельность на ее поверхности.

Как сообщает РИА Новости, в «лунный экипаж» вошли: инструктор Центра подготовки космонавтов Олег Блинов, врач-хирург ИМБП Виктория Кириченко, экс-бортпроводник авиакомпании Nordwind, а сейчас младший научный сотрудник ИМБП Екатерина Карякина, бакалавр русского языка и литературы из США Уильям Браун, представитель командования космических систем США Эшли Ковальски, а также космонавт-испытатель из ОАЭ Салех Омар Аль Амери.

Издание «Взгляд» напоминает, что институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН в апреле завершил эксперимент «Эскиз» по отработке полета на Луну на разрабатываемом в России новом космическом корабле «Орленок».

Эксперимент «Эскиз» стал частью подготовки к очередному этапу международного проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station). Проект включает серию изоляционных экспериментов, в рамках которых участники моделируют работу космического экипажа при полете на Луну, высадку и деятельность на ее поверхности. Уже проведены эксперименты продолжительностью 17 суток – в ноябре 2017 года, четыре месяца – в 2018-2019 годах. Восьмимесячный эксперимент начнется в ноябре 2021 года.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 01.11.21

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