Обсерватория сфотографировала очень массивное скопление галактик

Космическая рентгеновская обсерватория «Чандра» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сфотографировала скопление галактик RX J1532.9+3021 (RX J1532).

Об этом обсерватория сообщила в своем Твитере.

«С массой примерно в квадриллион (тысяча триллионов) раз больше, чем у нашего Солнца, скопление галактик RX J1532 считается очень массивным», – говорится в сообщении.

Отмечается, что вблизи центра этого скопления расположена большая эллиптическая галактика, в которой находится одна из самых мощных сверхмассивных черных дыр, которые были открыты до этого времени.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 03.11.21

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