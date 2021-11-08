Потенциально опасный астероид приближается к Земле

К Земле 11 декабря приблизится потенциально опасный астероид диаметром 330 метров – 4660 Nereus, – предупредило национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

По оценке NASA 4660 Nereus пролетит мимо Земли на удалении около 3,9 млн. километров (примерно в 10 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны). Таким образом, астероид относится к потенциально опасным, поскольку пересекает орбиту Земли, однако, по мнению специалистов NASA, непосредственной угрозы не представляет.

По оценке экспертов, космический объект считается потенциально опасным, если он пересекает орбиту Земли на расстоянии менее 0,05 астрономической единицы (примерно 19,5 расстояний от Земли до Луны, 7,5 млн. км) с диаметром свыше 100-150 метров. Объекты таких размеров могут вызвать беспрецедентные разрушения на суше или огромное цунами в случае падения в океан.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 08.11.21

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