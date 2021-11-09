Американская лунная миссия задерживается из-за Безоса

Глава НАСА Билл Нельсон, выступая на брифинге, заявил, что задержка миссии «Артемис-2» вызвана попыткой коммерческой компании Blue Origin (Джефф Безос) оспорить присуждение НАСА компании SpaceX (Илон Маск) контракта стоимостью 2,9 миллиарда долларов на создание модуля для посадки на Луну .

«Мы потеряли почти полгода», – признал Нельсон.

На время рассмотрения претензии Blue Origin все работы по контракту были приостановлены. На прошлой неделе суд отказался рассматривать иск компании Безоса против НАСА, формально положив конец разбирательству.

На брифинге Билл Нельсон впервые заявил об официальном обновлении графика программы возвращения американцев на Луну, ранее заявленного предыдущей администрацией НАСА.

По словам главы НАСА первый пилотируемый полет в рамках программы «Артемис» на орбиту Луны состоится не раньше мая 2024 года, а новая высадка человека на Луну будет возможна не раньше 2025 года.

«Первый пилотируемый полет миссии «Артемис-2» состоится не раньше мая 2024 года. Первая посадка состоится не раньше 2025 года», – сказал Нельсон.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 09.11.21

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