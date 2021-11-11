Обнаружен второй за неделю потенциально опасный астероид

Российские ученые обнаружили летящий к Земле неизвестный потенциально опасный астероид, – сообщили в пресс-службе Института прикладной математики имени Келдыша.

В Instagram Института сообщается, что их сотрудник Леонид Еленин на снимках, полученных телескопом АС-32 Абастуманской обсерватории, обнаружил новый астероид, сближающийся с Землей (АСЗ). На счету ученого это 14-й обнаруженный АСЗ.

Астероиду присвоено предварительное обозначение 2021 UL17, и 11 ноября он пролетает на расстоянии 18 млн. км. от Земли. В небе он будет виден, как «слабый объект 20-й звездной величины». На данный момент проводится уточнение траектории движения потенциально опасного объекта.

Напомним, во вторник, 9 ноября, в НАСА предупредили о приближении к Земле крупного потенциально опасного астероида 2004 UE. Объект входит в группу «Аполлонов» -потенциально опасных астероидов, чьи траектории полета пересекаются с орбитой Земли.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 11.11.21

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