На МКС до сих пор продолжают уборку за съемочной группой

Космонавт Петр Дубров рассказал, что экипаж МКС продолжает разбирать вещи, которые использовались для съемок фильма с участием Юлии Пересильд, – сообщает Интерфакс.

Петр Дубров в ходе переговоров с ЦУПом попросил помощи специалиста по укладкам, которые использовались при съемках фильма «Вызов», которые проводились на МКС в октябре. Трансляцию разговора в прямом эфире производит НАСА.

«Сейчас будем удалять, потому что грузовик надо уже загружать, а у нас этими укладками каюта третья завалена. Скоро прилетит экипаж, надо освободить каюту», – сказал Дубров в ходе переговоров.

«Киноэкипаж» в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого вернулся на Землю 17 октября.

Москва, Иван Бабурин

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