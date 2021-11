В Европе наполовину сократилась популяция воробьев

Ученые из благотворительной британской организации Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), международной организации по защите птиц BirdLife International и Чешского общества орнитологии обнародовали данные совместного исследования, из которых следует, что на всей территории Европы резко сократилась популяция воробьев, – сообщает Лента.ру.

Согласно результатам исследования домовой воробей потерял половину от своей популяции – 247 миллионов особей. Численность популяции его близкого родственника, евразийского древесного воробья, уменьшилась на 30 миллионов особей. Также в Европе сократилась численность и других видов: желтых трясогузок стало меньше на 97 миллионов, скворцов – на 75 миллионов, жаворонков – на 68 миллионов.

Ученые отмечают, что на исчезновение воробьев обоих видов могло повлиять изменение методов ведения сельского хозяйства, в том числе использование химикатов, которые убивают насекомых, служащих для птиц одним из основных видов пищи. При этом домовые воробьи исчезли из многих европейских городов по причинам, которые остаются для ученых загадкой. Исследователи предполагают, что к таким последствиям могли привести нехватка продуктов питания, болезни (например, птичья малярия) и загрязнение воздуха.

Авторы исследования проанализировали данные о 378 видах птиц, которые обитают в странах Европейского союза и Великобритании. Было отмечено, что с 1980 по 2017 год общая численность гнездящихся птиц сократилась на 17-19%, исчезло около 600 миллионов особей.

Москва, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»