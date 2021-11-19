Маск планирует отправить на орбиту самую большую ракету в мире в январе 2022 года

Глава американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что первый орбитальный полет многоразовой транспортной системы Starship, считающейся самой большой в мире ракетой может состояться уже в январе 2022 года, – сообщает издание Spaceflight Now.

«Мы завершили первый орбитальный ускоритель и первый орбитальный корабль. Мы закончим со стартовой площадкой и стартовой башней в конце этого месяца, а затем проведем несколько тестов в декабре и, надеюсь, запустим в январе», – заявил Маск, но при этом добавил, – «Первый орбитальный запуск Starship связан с большим риском, поэтому маловероятно, что он будет успешным».

В свою очередь издание Spaceflight Now пишет, что Starship система может отправиться на орбиту в январе 2022 года. Это произойдет, если SpaceX успеет завершить строительство соответствующей стартовой площадки в Техасе, провести необходимые испытания ракеты и получить разрешение на запуск от Федерального управления гражданской авиации США.

По информации Spaceflight Now, в 2022 году SpaceX планирует провести не менее 12 запусков многоразовой транспортной системы. В 2023 году компания намерена использовать Starship для коммерческих пусков.

Вашингтон, Иван Бабурин

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