В России разработана технология снижающая шум авиационных двигателей

Технологию, позволяющую снизить уровень шума, который издают самолеты, придумали ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Akustika, – сообщают Известия.

Пермские ученые изобрели специальные конструкции, которыми «облицовывается» авиадвигатель, в результате чего поглощается его шум. Также новую технологию можно применять не только на воздушных судах, но и на энергетических установках и других агрегатах.

Издание «Научная Россия» приводит слова младшего научного сотрудника лаборатории механизмов генерации шума и модального анализа Центра акустических исследований Пермского политеха Олега Кустова: «Наша научная группа разработала и успешно внедрила методику, которая позволит эффективнее прогнозировать акустические характеристики звукопоглощающих облицовок в авиадвигателях. При этом процессы впервые удалось смоделировать для реальных конструкций, которые используют в самолетостроении».

Пермь, Иван Бабурин

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