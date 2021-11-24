Руководитель НАСА планирует встретиться с Дмитрием Рогозиным

Посетить Россию и встретиться с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным планирует глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон, – сообщает портал SpaceNews.

В интервью порталу Нельсон рассказал, что НАСА продолжает переговоры с «Роскосмосом» как о долгосрочном будущем станции, так и о ближайшем соглашении об обмене местами экипажа корабля «Союз» и коммерческого экипажа, отметил глава НАСА.

Ранее Нельсон и Рогозин обсудили вопросы безопасности экипажей на Международной космической станции (МКС).

«Мы продолжим эти обсуждения и, возможно, нам будет что объявить, когда я приеду в Москву», – заявил глава НАСА, отметив, однако, что конкретная дата его поездки пока не назначена.

Напомним, что в конце августа глава «Роскосмоса» пригласил миллиардеров Илона Маска, Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса на октябрьский запуск с космодрома Байконур корабля «Союз».

Вашингтон, Иван Бабурин

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