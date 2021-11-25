Российский космический корабль затоплен в Тихом океане

Госкорпорация «Роскосмос» сообщила в четверг, 25 ноября, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-17» после расстыковки с Международной космической станцией (МКС) был сегодня затоплен в Тихом океане.

В сообщении госкорпорации говорится: «В 14:23 по московскому времени грузовой корабль «Прогресс МС-17» отстыковался от многоцелевого лабораторного модуля «Наука» Международной космической станции. Спустя четыре часа он был сведен с орбиты, а несгоревшие части затоплены в несудоходной части Тихого океана».

Падение несгораемых элементов конструкции корабля прошло в несудоходном районе акватории Тихого океана, в 1880 км от города Веллингтон и 7740 км от города Сантьяго.

После того, как «Прогресс МС-17» отстыковался от модуля «Наука», появилась возможность штатной стыковки с прибывающим к МКС модулем «Причал».

Модуль «Причал» предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС.

Накануне ракета-носитель «Союз-2.1б» с модулем «Причал» штатно стартовала в 16:06 с площадки №31 космодрома Байконур. Полет модуля продлится двое суток.

«Стыковка к надирному порту (герметичный стыковочный переходник) модуля «Наука» намечена на пятницу, 26 ноября, в 18:25 по московскому времени», – сообщили в «Роскосмосе».

Москва, Иван Бабурин

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