Российские космонавты перешли в пристыковавшийся к МКС модуль

Российский экипаж МКС перешел в модуль «Причал», пристыковавшийся к Международной космической станции (МКС), -сообщили в «Роскосмосе».

В сообщении «Роскосмоса» говорится: «Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров перешли в новый российский модуль МКС «Причал». Люки со стороны модуля «Наука» и со стороны «Причала» были открыты в 22:39 по московскому времени».

В пятницу, 26 ноября, после двух суток полета новый узловой модуль «Причал» пристыковался к модулю «Наука» на МКС. Накануне от «Науки» отстыковался грузовой корабль «Прогресс МС-17». Ракета-носитель «Союз-2.1б» с кораблем-модулем «Прогресс М-УМ» стартовала к МКС в среду, 24 ноября, с космодрома «Байконур». «Грузовик», помимо модуля, доставил к МКС около 700 кг грузов.

Модуль «Причал» предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Как сообщали в «Роскосмосе», дальнейшее развитие сегмента будет обеспечиваться за счет стыковки к модулю транспортных систем.

Как сообщали в ракетно-космической корпорации «Энергия», первый корабль пристыкуется к «Причалу» уже 18 марта 2022 года. Это будет пилотируемый корабль «Союз МС-212», в экипаж которого войдут космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Москва, Иван Бабурин

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