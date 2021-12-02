В Китае обнаружили самую древнюю в мире чашу для чаепития

Китайские археологи из Шаньдунского университета обнаружили на востоке Китая чашу с остатками растений, которая сохранилась со времен Сражающихся царств (пятый-третий века до н.э.) Речь идет о самой древней в мире чаше для чая. Открытие стало доказательством существования чайной культуры более 2,4 тысячи лет и углубляет ее историю более чем на три столетия, что весьма важно для науки, – пишет научное издание «Археология и памятники культуры Китая».

По словам археологов, образцы, в которых сохранились следы чайной заварки, удалось извлечь из захоронений, которые существуют на территории уезда Цзоучэн. Здесь в период августа-декабря 2018 года работал коллектив ученых под руководством профессора Ван Цина. Исследователям удалось раскопать множество артефактов, но особый интерес вызывают древнейшие следы китайской чайной культуры.

Как рассказали археологи, им невероятно повезло обнаружить остатки растительного вещества, которое при детальном анализе было идентифицировано как чай.

«Органика обычно не сохраняется так долго, но в конкретном случае роль сыграли особые условия, в которых хранилась древняя чаша», – пояснили ученые.

Пекин, Иван Бабурин

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