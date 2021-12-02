NASA подписало с тремя частными компаниями соглашения на сумму свыше 400 миллионов долларов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) подписало соглашения на общую сумму в $415,6 млн. с американскими частными компаниями Nanoracks, Blue Origin и Northrop Grumman на разработку проектов космических станций для замены Международной космической станции (МКС), – сообщает Интерфакс.

В сообщении американского космического управления говорится: «НАСА намерено продолжить беспрерывное пребывание США на низкой околоземной орбите посредством перехода от использования МКС к другим платформам. Эти выплаты ( $415,6 млн.) смогут стимулировать разработку американским частным сектором коммерческих независимых космических станций, которыми будут пользоваться как государство, так и частные предприятия».

Проект Commercial LEO Destinations (CLD) в рамках которого частные аэрокосмические компании получат финансирование для создания «экономической среды» на низкой околоземной орбите NASA анонсировало в 2019 году. Согласно докладу, одним из важных пунктов, вляется создание космических станций для транспортировки коммерческих грузов и проведения научных экспериментов.

Среди необходимых условий, озвученных НАСА, были – возможность разместить на станции, по крайней мере, двух астронавтов, обеспечить постоянное присутствие экипажей на станции, гибкий график ротации экипажей, включая возможное проживание астронавтов в течение шести месяцев, года и дольше, а также обеспечение условий для комфортного проживания людей.

В докладе отмечалось, что NASA выделит компаниям на осуществление проекта до $400 млн. на период с 2022 по 2025 год. Выплаты будут осуществляться по мере прохождения компаниями этапов, согласованных с НАСА.

Вашингтон, Иван Бабурин

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