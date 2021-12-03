Рогозин ищет белорусскую девушку для полета в космос

Н а форуме ЕАЭС «Космическая интеграция» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин попросил Белоруссию найти девушку-космонавта для подготовки к полету в космос, – сообщает ТАСС.
«Я попросил белорусскую сторону подобрать девушку, чтобы был баланс в нашем отряде космонавтов», – сказал глава Роскосмоса.
По его словам, первый полет белорусского космонавта должен состоятся в 2023-2024 годах.
Как уже сообщалось ранее, президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства заявил, что Россия может включить в состав экипажа Международной космической станции (МКС) белорусского космонавта.
Москва, Иван Бабурин
© 2021, РИА «Новый День»
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