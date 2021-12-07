Российский «Союз» доставит на МКС японских туристов

Пилотируемый корабль «Союз МС-20» с японскими космическими туристами на борту при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а» в среду 8 декабря, отправится с космодрома Байконур на Международную космическую станцию (МКС).

«В соответствии с российской программой полета МКС на 8 декабря 2021 года в 10:38 мск с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-20», – сообщает «Роскосмос».

Как сообщает госкорпорация, полет к МКС пройдет» по четырехвитковой схеме». Стыковка к малому исследовательскому модулю «Поиск» запланирована в 16:41 мск.

В «Роскосмосе» также сообщили, что «на МКС планируется доставить около 162 кг полезных грузов, в том числе материалы для проведения медико-биологических исследований и экспериментов, расходное оборудование, средства гигиены, рационы питания и 13 кг свежих фруктов».

Кроме того, российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров получат поздравительную корреспонденцию от родных и близких, личные подарки и любимые музыкальные произведения, а также «домашние угощения к праздничному столу».

В «Роскосмос» также рассказал, что основной экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-20» вошли: космонавт Александр Мисуркин и участники космического полета Юсаку Маэзава и Йозо Хирано. Планируемая продолжительность полета 12 суток.

Маэдзава – японский бизнесмен, основатель компании Zozo Inc., является 14-м богатейшим человеком в Японии. Хирано работает продюсером в компании Space Today. На МКС Хирано будет отвечать за освещение полета Маэдзавы.

Москва, Иван Бабурин

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