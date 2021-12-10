В субботу очередные туристы слетают в космос

Аэрокосмическая компания-разработчик Blue Origin сообщает, что в субботу, 11 декабря ракета New Shepard стартует в коммерческий суборбитальный полет с шестью туристами на борту.

В состав экипажа входят два приглашенных пассажира – Лора Шепард Чарчли, старшая дочь первого американца, совершившего космический полет, Алана Шепарда и ведущий телешоу Good Morning America на канале ABC Майкл Страхан. Кроме них в экипаэвйдут четыре коммерческих туриста – филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его жена Кэмерон Бесс.

Это будет уже третий коммерческий полет ракеты с туристами, которые начали осуществляться Blue Origin в текущем году. В первых двух полетах экипаж состоял из четырех человек.Стоимость полета для космических туристов на New Shepard в настоящее время оценивается в $500 тысяч.

Запуск многоразовой ракеты New Shepard в рамках миссии NS-19 запланирован со стартовой площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе штата Техас в 09:45 по времени Восточного побережья США (в 17:45 мск).

Многоразовая система New Shepard, созданная для коммерческих туристических полетов на границу космоса, состоит из одноступенчатой 18-метровой ракеты-носителя и спускаемой капсулы, предназначенной для шести человек. Она оснащена системой аварийного спасения и парашютами.

Полет продлится около 11 минут. После вертикального разгона продолжительностью 110 секунд от носителя отделится спускаемый аппарат, который продолжит по инерции набирать высоту до примерно 105 км, то есть чуть выше линии Кармана.

В общей сложности капсула с космическими туристами пробудет на высшей точке полета около трех минут.

Затем, после снижения, капсула с использованием парашютной системы совершит мягкую посадку. Тем временем ракета-носитель должна будет осуществить управляемый спуск и вертикальную посадку с помощью маршевого двигателя в районе стартовой площадки.

Вашингтон, Иван Бабурин

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