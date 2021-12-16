В Китае обнаружена могила императора, правившего более 2000 лет тому назад

Китайские археологи обнаружили могилу одного из самых известных правителей династии Хань – Лю Хэна(храмовое имя Вэнь-ди), находившегося у власти с 180 по 157 гг. до н.э., – сообщает агентство Синьхуа.

Могильный комплекс Балин – мавзолей Лю Хэна расположен в местечке Фэнхуанцзуй в сианьском районе Бацяо. С начала XXI века исследователи проводят там крупномасштабные археологические изыскания.

Ученым удалось в основном установить границы Балина, выяснить расположение основных культурных реликвий и схему комплекса.

Археологи обнаружили курган, имеющий вид четырехсторонней усеченной пирамиды размером 74,5 и 71,5 м. Расстояние от входа в гробницу до поверхности земли составляет 2-4,5 м. Глубина фундамента достигает от 27 до 30 м.

С курганом соседствуют более ста могил сановников и удельных князей. В 2017 году археологи приступили к раскопкам этих захоронений, где нашли большое количество культурных реликвий, включая керамические статуэтки, кувшины, бронзовые пряжки, спусковые замки самострела, железное оружие и др.

Как заявил старший научный сотрудник Академии археологии провинции Шэньси Ма Юнъин, судя по находкам из близлежащих захоронений, обнаруженный курган является могилой Лю Хэна. По словам ученого, новое открытие служит доказательством того, что распространенная в течение последних трехсот лет версия о местонахождении могилы Вэнь-ди не соответствует действительности.

Отмечается, что могила Вэнь-ди, как по форме, так и по схеме напоминает комплексы Чанли и Янлин, которые являются могилами Гао-цзу, основателя династии Хань – Лю Бана и Цзин-ди, сына Лю Хэна.

Согласно историческим записям, Вэнь-ди славился бережливостью и доброжелательностью. Он со своим преемником приняли ряд эффективных мер для содействия установлению в Китае спокойствия и порядка. Благодаря этому, пик могущества династии Хань пришелся на время правления его внука – Лю Чэ, который известен как У-ди.

Пекин, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»