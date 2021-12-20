В России изобрели биоразлагаемые медицинские перчатки

Пресс-служба Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) сообщила, что ученые университета разработали биоразлагаемый латексный материал с природными наполнителями, который можно использовать для производства медицинских и защитных перчаток. В ближайшее время специалисты ЯГТУ планируют запатентовать свою разработку.

Эксперты ЯГТУ выяснили, что только в России к 2018 году образовалось более трех млн. тонн полимерных отходов и их количество постоянно растет из-за слишком медленного их разложения, а некоторые полимеры не разлагаются совсем.

Ученые предлагают применять новый полимер в производстве защитных и медицинских перчаток, использование которых резко возросло в связи с введением противокоронавирусных санитарных мер.

Официальные представители ЯГТУ также рассказали, что технология, примененная для изготовления перчаток из биоразлагаемого латексного материала включает в себя следующие этапы: сначала по специальному рецепту готовится латексная композиция, похожая внешне на сгущенное молоко; затем, чтобы стимулировать процессы биоразложения, туда добавляются природные наполнители; потом применяется метод макания, с помощью которого изготавливают медицинские и бытовые перчатки.

«В качестве доступного наполнителя, который мы предлагаем использовать в составе композиций, является дешевый продукт, отходы деревообрабатывающей промышленности – древесная мука. Также мы добавляем отходы пищевой отрасли», – рассказала доцент кафедры «Химическая технология биологически активных веществ и полимерных композитов» ЯГТУ Ирина Коротнева.

Чтобы проверить, как разлагается их материал, исследователи сымитировали процесс компостирования в лаборатории. В результате эксперимента было установлено, что созданный полимер разлагается под воздействием почвенных микроорганизмов на нетоксические элементы.

Разработанная технология позволяет создавать полимерные изделия с регулируемым временем жизненного цикла, снижая нагрузку на окружающую среду, утверждают эксперты Ярославского государственного технического университета.

Ярославль, Иван Бабурин

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