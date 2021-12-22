На юго-западе Англии в Котсуолдсе в гробнице, возраст которой составляет 5700 лет, обнаружено старейшее «генеалогическое древо» в мире. Анализ ДНК, обнаруженных человеческих останков выявил пять поколений большой семьи, – сообщает The Guardian.

Сообщается, что группа ученых изучила кости и зубы 35 человек, обнаруженных в одной из наиболее хорошо сохранившихся неолитических гробниц Британии, расположенной недалеко от деревни Хэзлтон в Котсуолдсе.

По словам доктора Криса Фаулера из университета Ньюкасла, результаты исследования оказались «поразительными». Исследователи определили, что 27 из 35 человек были биологическими родственниками из пяти непрерывных поколений одной большой семьи.

Гробница, известная как длинная пирамида из камней Хэзлтона-Норт, разделена на две L-образные области с камерами. Исследования показали, что покойников хоронили из поколения в поколение рядом с телами женщин, от которых они произошли. По мнению доктора Фаулера это доказывает, что «эти женщины в первом поколении были социально значимыми для потомков этого сообщества».

Группа древних людей, обнаруженных в гробнице недалеко от деревни Хэзлтон в Котсуолдсе, жила около 3700-3600 лет до нашей эры и была одним из первых сообществ британских пастухов. Склеп был построен примерно через 100 лет после того, как из континентальной Европы в Англию было завезено и началось разведение крупного рогатого скота и зерновых культур. Историками отмечается, что обнаруженная гробница на 700 лет старше самого известного неолитического наследия Великобритании – Стоунхенджа.

Лондон, Иван Бабурин

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