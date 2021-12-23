В Китае обнаружено яйцо динозавра с зародышем внутри

Яйцо динозавра с сохранившимся внутри эмбрионом обнаружили ученые в округе Ганьчжоу КНР. Яйцо миллионы лет назад снесла самка птицеподобного беззубого динозавра из группы теропод – овирапторозавра, – сообщается на сайте Бирмингемского университета.

Сообщается, что находка исследователями была обнаружена почти случайно. Изучая яйца динозавров, десятилетиями пылившиеся в хранилищах, группа ученых заподозрила, что внутри могут находиться эмбрионы. Они удалили часть окаменевшей скорлупы одного из яиц и обнаружили зародыша динозавра, которому дали имя – «малыш Инлян».

Возраст 17-сантиметровой окаменелости определен от 66 до 72 миллионов лет. Длина эмбриона составляет 27 сантиметров. По словам исследователей, он был близок к тому, чтобы вылупиться.

Голова эмбриона находилась под телом, ноги – по бокам туловища, а спина была изогнута. Сообщается, что ранее зародышей динозавров в такой позе не находили. Она похожа на позу птенца современных пернатых, – собирающиеся вылупиться цыплята засовывают голову под правое крыло, чтобы стабилизировать ее, пока они клювом раскалывают скорлупу. Эмбрионы, не прячущие голову под крыло, чаще погибают при попытке пробить скорлупу. Есть и другой способ вылупления, например, современные детеныши крокодилов принимают «сидячую позу» и наклоняют голову к груди.

Автор и научный сотрудник Университета Бирмингема Фион Вайсум Ма сообщил, что эмбрионы динозавров – одна из самых редких окаменелостей.

«Мы очень рады открытию малыша Инляна. Он сохранился в отличном состоянии и помогает нам ответить на многие вопросы о росте и размножении динозавров», – сказал ученый.

В свою очередь профессор из Эдинбургского университета Стив Брусатте отметил, что неродившийся динозавр служит еще одним доказательством, что современные птицы произошли от древних ящеров.

Как сказал Брусатте: «Эмбрион динозавра внутри яйца – одна из самых красивых окаменелостей, которые я когда-либо видел. Он выглядит в точности как свернувшийся в яйце птенец, что служит еще одним свидетельством того, что многие черты, характерные для современных птиц, впервые появились у их предков-динозавров».

Пекин, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»