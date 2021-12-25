Ученые обнаружили существо с рекордным числом ног

Ученые обнаружили существо с рекордно большим числом ног. Об уникальном беспозвоночном сообщил австралийский зоолог Пол Марек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до сих пор рекордсменом считалась двупарноногая многоножка (диплопод), найденная в 2015 году на территории Алтайского заповедника, – у нее 750 ножек. У обычных представителей этого класса по 100 – 200 ног.

У нового вида, получившего название Eumillipes persephone, насчитали 1 тысячу 306. От сородичей это существо отличается не только количеством ножек, но и их строением:

«У этой многоножки на один сегмент – четыре ноги, а у обычных – всего две, – цитируют Марека «Известия». – Так что мы просто посчитали все сегменты этой многоножки. У нее было 330 сегментов, это очень много».

Обнаруженный экземпляр около 95 мм в длину и около 1 мм в ширину, глаз у него нет. Это первое существо на планете с более чем тысячью ног.

По словам Марека, это открытие показывает, что в природе существует еще множество неизвестных видов.

Москва, Игорь Юров

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