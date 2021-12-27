Тяжелая ракета-носитель «Ангара» стартовала с Плесецка

Департамент информации и массовых коммуникаций минобороны РФ сообщает, что 27 декабря в 22.00 мск. тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» штатно стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Сообщается также, что в расчетное время – 22.03 мск. «Ангара-А5» была принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра космических войск ВКС имени Титова.

«Через 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока «Персей» и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени РН «Ангара-А5. Выведение орбитального блока на целевую орбиту будет осуществляться по типовой девятичасовой трехимпульсной схеме», – сообщили в минобороны.

«Ракету-ностель запустили с разгонным блоком «Персей» и габаритно-массовым макетом полезной нагрузки. При этом «Персей» (модернизированная версия блока, создававшегося для ракеты «Протон-М») впервые запущен на тяжелой «Ангаре», – передает ТАСС.

Отмечается, что это третий испытательный пуск тяжелой «Ангары».

Дмитрий Рогозин поздравил Космические войска и производителя «Ангары» с успешным пуском. На своей странице в Twitter глава «Роскосмоса» написал: «Поздравляю командование Космических войск России, боевой расчет космодрома Плесецк, руководство и коллектив Центра Хруничева, НПО «Энергомаш», НПЦАП, ЦЭНКИ – с успешным пуском тяжелой «Ангары»! Пошла, родимая!»

«Ангара» – семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива.

Напомним, второй испытательный пуск тяжелой «Ангары» состоялся 14 декабря 2020 года. Первый старт тяжелой «Ангары» провели 23 декабря 2014 года.

Москва, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»