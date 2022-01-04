В 2022 году Россия планирует три запуска грузовых кораблей «Прогресс»

С космодрома Байконур в 2022 году Россия планирует запустить три транспортных грузовых корабля «Прогресс МС» к Международной космической станции (МКС), – сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Как сообщает пресс-служба госкорпорации, первый пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур назначен на 15 февраля. Она выведет на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-19», который пробудет в космосе больше года – 370 суток.

Второй грузовой корабль «Прогресс МС-20» отправится в текущем году к МКС 3 июня, третий, «Прогресс МС-21», – 26 октября.

Каждый из «грузовиков» доставит на МКС грузы общей массой более 2,5 тонны.

Ранее в пресс-службе «Роскосмоса» объявили, что первая в новом году плановая коррекция высоты орбиты МКС намечена на 12 января.

Москва, Иван Бабурин

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