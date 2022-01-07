Китайские ученые заявили, что штамм коронавируса «Омикрон» мог произойти не от человека

Китайские ученые заявили, что штамм коронавируса «Омикрон» мог произойти не от человека, а от мышей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники национальной академии наук опубликовали результаты исследования, согласно которым люди заразили COVID-19 мышей, в организме грызунов вирус начал мутировать и вернулся к людям уже в обновленном виде. Публикацию можно найти в Journal of Genetics and Genomics.

Напомним, до сих пор считалось, что «Омикрон» возник в организме у человека с сильно ослабленным иммунитетом. Эту версию в конце 2021 года поддержали американские ученые, заявившие, что в будущем из-за людей со слабым иммунитетом могут появиться новые штаммы коронавируса.

4 января научный руководитель общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что «Омикрон» может циркулировать от человека к животному и наоборот, напоминают «Известия». Ученый опасается, что это может вызвать бесконечный процесс мутации вируса.

Москва, Игорь Юров

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