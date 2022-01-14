Около Земли пролетит потенциально опасный астероид

18 января около Земли пролетит астероид 7482 (1994 PC1), который отнесли к потенциально опасным. Об этом сообщило Национальное управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Астероид 7482 (1994 PC1) был открыт астрономом Робертом Макнотом в 1994 году. Объект двигается со скоростью более 70 тысяч км/ч, а его диаметр составляет порядка 1,1 км. Он сблизится с Землей на минимальное расстояние около 2 млн км.

Несмотря на то, что удаление астероида в несколько раз превышает расстояние от Земли до Луны и какой-либо реальной угрозы столкновения нет, специалисты NASA расценивают подобные космические объекты как «потенциально опасные».

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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