Российский модуль «Звезда» МКС может быть изолирован навсегда

Российский модуль на МКС могут навсегда изолировать, если не удастся устранить утечку воздуха из него, – сообщила директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс на заседании Комитета по освоению космического пространства и пилотируемым полетам Консультативного совета NASA.

Гейтенс сказала: «В худшем варианте развития событий мы можем перманентно изолировать этот модуль. Утечка настолько маленькая, что ее сложно обнаружить детекторами и ультразвуковыми средствами диагностики. Сейчас американские и российские специалисты продолжают работу по поиску места утечки».



В свою очередь, в «Роскосмосе», комментируя заявления Гейтенс, сообщили, что последнее место утечки уже найдено и беспокоится не о чем.

«Российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров в конце декабря нашли возможное последнее место утечки воздуха в промежуточной камере служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС. Средства для устранения негерметичности планируют доставить на ближайшем грузовом корабле «Прогресс», после чего космонавты устранят утечку», – сообщил ТАСС руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец. По его словам, «Беспокойство наших партнеров необоснованно и вызывает удивление»



Следует отметить, что «Звезда» – основной модуль российского сегмента МКС. Там расположены системы управления полетом, системы жизнеобеспечения, энергетический и информационный центр, а также каюты для космонавтов. Это одна из самых старых составляющих космической станции. На орбиту модуль запустили в июле 2000 года, то есть в составе МКС он прослужил уже более 21 года.



Москва, Иван Бабурин

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