В космосе может появиться развлекательная киностудия

Запустить в космос киностудию на орбитальном модуле американской Axiom Space планирует Британская продюсерская компания Space Entertainment Enterprise, основанная в 2021 году российскими предпринимателями Дмитрием и Еленой Лесневскими, – сообщает Интерфакс.

В компании Axiom также сообщили, что запуск киностудии, которая будет расположена на модуле под названием SEE-1, планируется на декабрь 2024 года. Она станет «первой в мире студией по созданию развлекательного контента в космосе»

Глава Axiom Майкл Суффердини заявил: «Создание специального развлекательного центра на базе SEE-1 расширит возможности модуля в качестве платформы для глобальной пользовательской базы».

Модуль SEE-1 будет присоединен к МКС в сентябре 2024 года. Однако компания планирует в последствии отсоединить его от международной станции и создать Axiom Station.

Что касается коммерческой стороны проекта, в пресс-релизе Space Entertainment говорится: «Финансовые подробности контракта продюсерской компании с Axiom не разглашаются. Компания на данный момент ведет переговоры с инвесторами и коммерческими партнерами проекта. В скором времени планируется проведение раунда финансирования проекта».

Лондон, Иван Бабурин

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