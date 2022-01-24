Россия увеличит бесплатные места в ВУЗах для студентов из Таджикистана

Руководитель представительства Россотрудничества в республике Таджикистан Иван Иванов сообщил, что на 120 увеличилось количество бюджетных мест для студентов из Таджикистана в российских вузах на 2022-2023 годы, – сообщает ТАСС.

«В этом году у нас 750 квотных мест, в прошлом году было 630, то есть идет серьезное увеличение. Таджикистан традиционно идет в пятерке лидеров среди стран мира (по численности квот на обучение в российских вузах) и занимает лидирующие позиции среди стран СНГ», – заявил Иванов.

По словам представителя Россотрудничества, на заседании российско-таджикской межправкомиссии, которое состоится в ближайшее время, будет поднят вопрос об увеличении количества мест.

Кроме того, Иванов добавил, что прием в ординатуру и аспирантуру российских вузов по выделенным квотам проводится в формате очного собеседования. Для этого в Душанбе прилетели представители 26 российских вузов из разных регионов России.

«Претендентов на обучение в магистратуре, ординатуре и аспирантуре насчитывается более 1 100 человек. Самыми популярными направлениями являются медицина и гуманитарные науки, а также технические специальности и сфера культуры», – рассказал Иван Иванов.

Отметим, что в настоящее время в России обучаются около 23 тыс. таджикских студентов.

Москва, Иван Бабурин

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