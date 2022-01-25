США опробуют добычу металлов на Луне в 2024 году

Американская компания Lunar Resources планирует добывать из лунного грунта металлы и использовать их для производства, организованного прямо на спутнике. Компания обещала инвесторам построить демонстрационный химический реактор для запуска на Луну к 2024 году.

Национальный научный фонд США и НАСА выделили Lunar Resources три миллиона долларов (около 236 млн рублей) на создание прототипа реактора, который сможет выделять металлы из лунного грунта. В аппарате будут использовать технологию «электролиза расплавленного реголита», разработанную НАСА. Грунт расплавят при 1600 градусах Цельсия и подвергнут электролизу, чтобы отделить металлы от кислорода и кремния.

Планируется, что грунт будет подвозить небольшой луноход. Доставка полу-тонного реактора и лунохода на спутник Земли может быть затруднительной. НАСА пока не комментирует возможность отправки подобного груза.

По данным ученых, реголит в среднем содержит около 40-45% кислорода, 20% кремния, 10% алюминия, вкрапления железа и титана. То есть в грунте есть элементы, нужные для производства кремниевых солнечных элементов или накопителей энергии. Они могли бы обеспечить лунные поселения энергией во время ночи, которая длится 14 земных дней.

Lunar Resources назвала своей главной целью достичь скорости переработки до 100 кг реголита в сутки, пишет издание Ars Technica.

Хьюстон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»