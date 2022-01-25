Американцы просят Россию помочь затопить МКС

Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что США склоняются к варианту затопления Международной космической станции после завершения ее эксплуатации и обратились к России с просьбой просчитать варианты сведения станции с орбиты.

В интервью YouTube-каналу «Роскосмос ТВ» Соловьев рассказал: «Имея опыт завершения работ с «Миром», могу сказать – это довольно сложная баллистическая задача на затопление. Американцы сразу сказали: «Владимир, мы вам бухаемся в ножки, давайте под руководством России будем думать, как мы ее (МКС) будем сводить с орбиты. Не сразу, конечно, а ближе к 2028-2030 году».

Следует напомнить, что пилотируемая орбитальная станция «Мир» – это многоцелевой международный центр, который более 15 лет являлся единственной в мире космической лабораторией для проверки и отработки основных направлений целевого использования будущих пилотируемых станций и комплексов.

Российская космическая станция «Мир» прекратила существование 23 марта 2001 года. При своде с орбиты она вошла в плотные слои атмосферы, где начала гореть и разламываться на куски. Обломки станции упали в северо-западной части расчетного района затопления станции в южной части Тихого океана.

Москва, Иван Бабурин

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