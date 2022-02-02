Ученые предупредили о росте аутизма у мальчиков из-за частого использования гаджетов

Проводящие много времени перед экранами мальчики более подвержены риску возникновения расстройства аутистического спектра (РАС), заявили японские ученые. Они исследовали поведение детей до года и оценивали их здоровье в возрасте трех лет. Отчет опубликован в издании JAMA Pediatrics.

В исследовании участвовали 84 030 пар «мама-ребенок». Оказалось, что каждый час времени перед экраном телевизора или любого гаджета для мальчиков в возрасте до года повышал риск РАС в три года. для сравнения ученые использовали состояние детей, которые проводили минимум времени перед экранами.

Так, сидение перед экраном в течение часа-двух удваивало риск развития аутизма. Проведенные с гаджетом 2-4 часа в день повышали риск уже в 3,5 раза. Проведенные перед экранами часы в возрасте трех лет никак не влияло на развитие РАС в тот же период.

Исследователи не смогли выявить такую же зависимость у девочек. Ученые сослались на генетический защитный механизм женского мозга от РАС и сложность диагностики аутизма у девочек.

Японские специалисты отметили, что механизм возникновения РАС до сих пор не выяснен, а поставить диагноз маленьким детям очень сложно. Они допустили, что малыши проводили много времени перед экранами из-за особенностей РАС, которое у них уже было.

Токио, Наталья Рязанова

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