SpaceX отправила в космос американский спутник-разведчик

Компания-оператор SpaceX сообщила, что тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в среду, 2 февраля, успешно стартовала на орбиту с секретным спутником NROL-87 Национального управления военно-космической разведки США (NRO).

Сообщается, что пуск ракеты состоялся в 12:27 по Тихоокеанскому времени США (23:27 Мск.) со стартового комплекса SLC-4E на базе Ванденберг Космических сил США.

Отправленный на орбиту Земли спутник NROL-87 весит около восьми тонн. О целях, орбите, размере и других характеристиках официально не сообщается. Также засекречены миссия и возможности спутников данного типа. По некоторым данным, аппарат предназначен для радиоэлектронной разведки.

Сообщается, что первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 через примерно восемь минут после старта должна совершить управляемую вертикальную посадку на площадку космодрома.

Вашингтон, Иван Бабурин

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