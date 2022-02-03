Бывший и.о. главы НАСА займется разработкой окололунной платформы

Американская компания Quantum Space бывшего исполняющего обязанности главы НАСА Стива Юрчика займется разработкой платформ в окололунном пространстве, – сообщает портал Spacenews.com.

Компания Quantum Space из Мэриленда объявила о начале работы над платформой космического корабля, которая первоначально будет работать в точке Лагранжа L-1 Земля-Луна. Обслуживание платформы будет выполнять другой космический аппарат, в задачи которого будет входить доставка и установка полезной нагрузки. Платформу будут обслуживать роботизированные транспортные средства, – пишет Spacenews.com.

Соучредитель, президент и исполнительный директор Quantum Space Стив Юрчик заяил: «Мы пытаемся изменить способ развертывания и эксплуатации космических аппаратов. На самом деле мы компания, предоставляющая космические услуги, и эти услуги предоставляются с помощью новой платформы, называемой аванпостом, которая представляет собой космический корабль, предназначенный для обслуживания».

По словам Юрчика, полезные нагрузки, которые будут устанавливаться на аппарат, могут включать в себя связь, навигацию, дистанционное зондирование и датчики космической погоды. Эти полезные нагрузки в первую очередь будут поступать от клиентов, но компания рассматривает также и возможность разработки собственных полезных нагрузок, особенно для съемки Земли и Луны.

«Мы думаем, что есть возможность первыми развернуть возможности в окололунном пространстве для поддержки NASA и Artemis», – заявил исполнительный директор Quantum Space.

Предполагается, что первая платформа в окололунном пространстве будет введена в эксплуатацию в 2025 или 2026 году.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»