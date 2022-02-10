Американская ракета не смогла доставить спутники на орбиту

Ракета-носитель американской космической стартап-компании Astra в рамках миссии НАСА в четверг, 10 февраля, в ходе первого запуска не смогла вывести спутники на орбиту, – сообщают СМИ.

В своем Twitter компания Astra написала: «Во время сегодняшнего полета мы столкнулись с проблемой, в результате которой полезная нагрузка не была доставлена на орбиту».

После завершения анализа данных компания обещает предоставить более подробную информацию.

Сообщается, что ракета-носитель стартовала в четверг днем с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, ей предстояло вывести на орбиту четыре малых спутника типа CubeSats.

В тот же день российская ракета «Союз-СТ-Б» с 34 британскими спутниками OneWeb успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, – сообщила оператор запуска компания Arianespace.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»