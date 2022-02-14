Космический турист впервые совершит выход в открытый космос

Первый выход в открытый космос непрофессионального астронавта с борта корабля Crew Dragon намечен на конец 2022 года в рамках миссии Polaris Dawn, – сообщила компания SpaceX.

Первая миссия Polaris Dawn намечена на последний квартал 2022 года со стартового комплекса 39А в Космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида. Всего в рамках проекта планируется совершить три подобные миссии.

В сообщении частной аэрокосмической компании говорится: «Специалисты миссии корабля Dragon и члены экипажа Polaris Dawn проведут пять дней на орбите, в течение которых попытаются осуществить первый в истории выход в открытый космос непрофессионального астронавта».

«Попытка выхода в открытый космос будет предпринята в момент, когда корабль будет находиться на высоте около 500 км над Землей. Для выхода члены экипажа будут одеты в скафандр SpaceX для внекорабельной деятельности, разработанный на базе внутрикорабельного скафандра», – рассказали в SpaceX.

Сообщается также, что командиром экипажа назначен миллиардер, глава компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, ранее принимавший участие в полете непрофессиональных астронавтов Inspiration4 на корабле Crew Dragon в сентябре 2021 года. Пилотом миссии станет бывший пилот ВВС США Скотт Потит. Также к миссии присоединятся Сара Джиллис, ведущий инженер программ космических операций SpaceX, занимавшаяся подготовкой астронавтов в рамках первой миссии корабля Crew Dragon к МКС, и Анна Менон, инженер SpaceX и оператор полетов в рамках нескольких миссий кораблей Dragon, также она будет выполнять роль медика на борту.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»