«Роскосмос» за три года сократил почти 10 процентов своих работников

Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Максим Овчинников сообщил, что в 2019-2021 гг. оптимизация численности персонала в госкорпорации составила 8,8%. На данный момент общая численность работников ракетно-космической отрасли России насчитывает 180 000 человек, это означает, что за три года было сокращено более 17 000 рабочих мест, – пишет деловое издание Ведомости.

Овчинников рассказал изданию, что «основное сокращение персонала за последние три года, в том числе в условиях пандемии, происходило за счет естественных причин – выхода на пенсию и увольнения по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. При этом львиная доля (более 80%) сокращения численности пришлась на накладной персонал и непромышленную группу (работники подразделений, не задействованных в производственной деятельности предприятия, – обслуживающие и обеспечивающие службы). Это связано с оптимизацией производственных процессов, передачей части функций на аутсорсинг, а также с реализацией непрофильных активов».

В свою очередь, научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что сокращения в «Роскосмосе» кардинально ситуацию в отрасли не меняют. По его словам, всего в отрасли, в том числе и вне «Роскосмоса», занято около 200 000 человек, в то время как пять лет назад над космическими проектами страны работало 250 000 человек.

По мнению Моисеева сокращение числа работников соотносится с сокращением объема работ в целом.

«Уже 10 лет постоянно падает число пусков, что прямым образом влияет на общий объем работ. Следовательно, снижается и численность персонала, однако общих стандартов для всех предприятий не существует – на каждом сами решают, кого сокращать», – говорит Иван Моисеев.

Как ранее сообщала пресс-служба Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры, из-за перехода на новые технологии в 2021 году в космическом центре «Южный» (космодром Байконур) численность персонала сократится с 5400 до 5000 человек, но это не затронет стартовые расчеты.

Москва, Иван Бабурин

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