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Вторник, 15 марта 2022, 00:58 мск

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У России может появиться военно-прикладная орбитальная станция

Фото: Роскосмос

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в понедельник, 14 марта, заявил, что Россия сделает свою новую орбитальную станцию военно-прикладной, если обстановка в мире будет враждебной, – сообщают СМИ.

В эфире радио Sputnik Рогозин сказал следующее: «Если геополитическая обстановка по отношению к России будет враждебной, то новая орбитальная станция будет военно-прикладной. Тогда на Российской орбитальной станции (РОСС) будут находиться только российские космонавты, обслуживающие целевую аппаратуру. Но, в случае изменения враждебного настроя по отношению к России, наверное, снова можно будет подумать о международном контексте».

При этом, глава госкорпорации подчеркнул, что в любом случае необходимо создавать национальную станцию и, что Роскосмос отказался бы от сотрудничества с зарубежными партнерами, если бы была готова РОСС.

«Если бы сейчас была готова РОСС, я бы принял решение о завершении сотрудничества с нашими международными партнерами», – сказал Рогозин.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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