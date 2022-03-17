В США биологи намерены выпустить два миллиона ГМО-комаров

Британская биотехнологическая компания Oxitec запросила у властей США разрешение на крупный эксперимент. Биологи намерены выпустить в Калифорнии два миллиона генетически модифицированных комаров под торговой маркой «Дружелюбные».

Цель мероприятия – уничтожение полосатых комаров, которые ранее не встречались в Калифорнии. Подобные «тигровые» насекомые летом прошлого года расплодились в южных районах России и стали разносчиками опасных заболеваний, о чем предупреждал Роспотребнадзор.

Все выведенные комары – самцы, то есть не кусают людей. Их задача спариваться с дикими самками и давать дефектное потомство, обреченное на умирание. По расчетам ученых, появление в природе ГМО-комаров приведет к вымиранию популяции. А если не приведет, но ученые согласны на потраву своих насекомых химикатами.

Первую партию планируется выпустить в городе Висейлия округа Туларе, следующие – в округах Фресно, Сан-Бернадино и Станисло. Биологи отметили, что их способ борьбы с переносчиками опасных болезней менее затратен, не вредит другим насекомым, как распыляемые против комаров инсектициды.

Большинство ученых США выступили против заселения генетически модифицированных комаров в природу. Одни недовольны тем, что этот вопрос не вынесли на суд общественности. Другие предупредили о непредвиденных пока последствиях уничтожения комариной популяции и предложили не «играть в Бога». Третьи отметили, что два года испытаний так и не доказали, что ГМО-комары вообще способны повлиять на численность своих полосатых собратьев-вредителей, пишет портал phys.org.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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