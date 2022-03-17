Рогозин: Россия полетит на Марс и без «европейских друзей»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в четверг, 17 марта, заявил, что после отказа Европейского космического агентства участвовать в проекте ExoMars, проведет свою собственную миссию на Марс, хоть подготовка к ней и займет несколько лет, – сообщают СМИ.

Ранее правящий совет Европейского космического агентства счел невозможным дальнейшее сотрудничество с «Роскосмосом» по миссии ExoMars, прикрепив к своей публикации копию письма руководителя ЕКА Жозефа Ашбахера, в котором сказано, что европейцы выходят из проекта.

В ответ на это Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале, в частности, написал: «На самом деле, очень горькое для всех энтузиастов космоса событие. Это означает, что в сентябре 2022 года совместная российско-европейская миссия на Марс отменена. Труд тысяч специалистов одной бумажкой с подписью какого-то очередного евробюрократа перечеркнут. Очень жаль».

«Да, мы потеряем несколько лет, но мы повторим наш посадочный модуль, обеспечим его ракетой-носителем «Ангара» и с нового стартового комплекса космодрома «Восточный» проведем самостоятельно эту исследовательскую экспедицию. Безо всяких «европейских друзей» с поджатыми от американского окрика хвостами», – написал у себя телеграм-канале гендиректор «Роскосмоса».

Сообщается также, что ранее гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко, сообщал, что ракета «Протон-М» для запуска российско-европейской миссии ExoMars-2022 изготовлена и прошла полный цикл подготовки. По его словам, железнодорожный состав с еще одной такой ракетой для дальнейших пусков по программе с Байконура в 2022 году должен был отправиться на космодром в начале марта.

Москва, Иван Бабурин

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