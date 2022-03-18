В российских ВУЗах планируется увеличение количества бюджетных мест

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заключительной сессии форума «Педагогическое образование в российском классическом университете» в пятницу, 18 марта, заявил, что минобрнауки прорабатывает вопрос увеличения бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре.

Фальков, в частности, сказал, что «решение будет оформлено» в течение двух-трех недель. По его словам, в этом году на аспирантуру было выделено на тысячу мест больше.

«Сейчас мы очень внимательно анализируем меры поддержки системы высшего образования, университетов и науки. И мы отдельно прорабатываем возможность дополнительных бюджетных мест в магистратуру и аспирантуру с тем, чтобы дать возможность выпускникам бакалавриатов, в том числе по педагогическим направлениям и специальностям, в этом году иметь еще больше возможностей для обучения на бюджетных местах. Этот вопрос в проработке, окончательное решение не принято, но на всех площадках, где мы это обсуждали это уже поддержано», – заявил министр.

Москва, Иван Бабурин

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