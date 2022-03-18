Российский космический корабль стыкуется с МКС в ручном режиме

Руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев в пятницу, 18 марта, сообщил, что переход на ручной режим стыковки пилотируемого корабля «С. П. Королёв» к узловому модулю «Причал» МКС потребовался из-за системы «Курс» по пока не выясненной причине, – сообщает ТАСС.

Владимир Соловьев сказал журналистам следующее: «У нас где-то на дальности 180 м пока по невыясненным причинам…что-то там с хозяйством «Курса»… Пришлось перейти в ручной режим».

В свою очередь в своем Telegram-канале госкорпорация «Роскосмос» сообщает: «Причаливание осуществляется в ручном режиме. Все идет штатно».

Ранее в пятницу, 18 марта в 18:55 мск. с 31-й площадки Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «С. П. Королев». Стыковка была запланирована в автоматическом режиме, но в итоге космонавтам пришлось осуществить ее вручную.

Стыковка со станцией ожидается в 22.06 мск., открытие люков и переход экипажа на станцию – в промежутке между 0.20 мск. и 0.40 мск. 19 марта.

На борту «Королёва» на МКС прибыли космонавты Олег Артемьев, который стал вторым корреспондентом ТАСС на МКС, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Сообщается, что на время полета членами экипажа запланировано более 50 экспериментов различной тематики: космическая биология и физиология, космическое материаловедение, физика космических лучей, отработка перспективных космических технологий и т. п.

Как сообщил космонавт Артемьев, за время экспедиции запланировано семь выходов в открытый космос. По его словам, один выход запланирован с итальянским астронавтом Самантой Кристофоретти, остальные – с Денисом Матвеевым.

Москва, Иван Бабурин

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